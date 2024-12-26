СМИ: Страны НАТО не готовы противостоять России без участия США
Власти Финляндии, Латвии и Эстонии заявили, что члены НАТО не готовы противостоять России без участия США и находятся на пределе возможностей в оказании военной помощи Украине, сообщает Independent со ссылкой на президента Латвии Эдгара Ринкевича, а также главу Финляндии Александра Стубба и премьера Эстонии Кристена Михала.
Лидеры трех стран Североатлантического альянса призвали союзников значительно увеличить расходы на оборону. Стубб заявил изданию, что, не представляет себе Альянса без США.
Ранее генсек НАТО призвал увеличить расходы на оборону и расширить военное производство, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru