СМИ: Страны НАТО не готовы противостоять России без участия США

Власти Финляндии, Латвии и Эстонии заявили, что члены НАТО не готовы противостоять России без участия США и находятся на пределе возможностей в оказании военной помощи Украине, сообщает Independent со ссылкой на президента Латвии Эдгара Ринкевича, а также главу Финляндии Александра Стубба и премьера Эстонии Кристена Михала.