СМИ: Страны НАТО не готовы противостоять России без участия США

Власти Финляндии, Латвии и Эстонии заявили, что члены НАТО не готовы противостоять России без участия США и находятся на пределе возможностей в оказании военной помощи Украине, сообщает Independent со ссылкой на президента Латвии Эдгара Ринкевича, а также главу Финляндии Александра Стубба и премьера Эстонии Кристена Михала.

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Лидеры трех стран Североатлантического альянса призвали союзников значительно увеличить расходы на оборону. Стубб заявил изданию, что, не представляет себе Альянса без США.

Ранее генсек НАТО призвал увеличить расходы на оборону и расширить военное производство, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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