СМИ: Страны G7 8 мая обсудят очередные антироссийские санкции

Отмечается, что в мероприятии примет участие и президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в рамках шестого пакета антироссийских санкций организация предложила постепенно полностью запретить импорт российской нефти в ЕС до конца 2022 года. В то же время против полного эмбарго уже официально высказались Чехия, Словакия и Венгрия.



