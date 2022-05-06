СМИ: Страны G7 8 мая обсудят очередные антироссийские санкции
Страны «Большой семерки» 8 мая намерены обсудить возможные новые санкции против России. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По их данным, участники «семерки» хотят скоординировать новые меры и, возможно, окончательно их доработать.
Отмечается, что в мероприятии примет участие и президент Украины Владимир Зеленский.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в рамках шестого пакета антироссийских санкций организация предложила постепенно полностью запретить импорт российской нефти в ЕС до конца 2022 года. В то же время против полного эмбарго уже официально высказались Чехия, Словакия и Венгрия.
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