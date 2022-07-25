AP: Евросоюз не пришел к компромиссу в вопросе сокращения потребления газа

Страны Евросоюза не пришли к компромиссу в вопросе сокращения потребления газа на 15%, что было предложено Еврокомиссией. Об этом сообщает Associated Press, ссылаясь на высокопоставленного дипломата.

Польша отказалась делиться газом с другими странами ЕС

Как заявил дипломат агентству, «вопрос по-прежнему в работе».

Ранее 20 июля Еврокомиссия представила документ, в котором говорится, что страны ЕС должны на конец сентября иметь план по сокращению потребления газа на 15% на период до 31 марта 2023 года.



Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГазЕвросоюз
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры