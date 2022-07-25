AP: Евросоюз не пришел к компромиссу в вопросе сокращения потребления газа
25 июля 202222:44
Страны Евросоюза не пришли к компромиссу в вопросе сокращения потребления газа на 15%, что было предложено Еврокомиссией. Об этом сообщает Associated Press, ссылаясь на высокопоставленного дипломата.
Как заявил дипломат агентству, «вопрос по-прежнему в работе».
Ранее 20 июля Еврокомиссия представила документ, в котором говорится, что страны ЕС должны на конец сентября иметь план по сокращению потребления газа на 15% на период до 31 марта 2023 года.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+6 571 / сут.
Умерли
382 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+4 234 / сут.
- AP: Евросоюз не пришел к компромиссу в вопросе сокращения потребления газа
- В Петербурге умерла журналистка Татьяна Москвина
- МИД РФ предостерег власти Украины от провокаций против Запорожской АЭС
- В России появится новые виды циркового искусства
- СМИ: Джонсон подтвердил намерение вернуться на пост лидера Консервативной партии
- Ливень за час затопил несколько улиц в Москве
- Германия не видит причин для снижения поставок газа по «Северному потоку»
- Путин призвал к повышению доступности авиаперелетов для россиян
- Минздрав: заболеваемость гепатитом С в РФ снизилась на треть
- Минздрав: масочный режим в медорганизациях сохраняется
25 июля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru