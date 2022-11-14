Страны ЕС сомневаются в поддержке Киева
В администрации президента США нарастают опасения насчет поведения Европы, которая может отказаться от санкций в отношении России, сообщает Politico со ссылкой на источники в Белом Доме.
Как пишет издание, эти опасения небезосновательны. Так, французский лидер вновь обвинил Вашингтон в недружественных действиях, например, торговле газом по завышенным ценам. Более того, президент считает, что США своими шагами полностью убирают европейский проект с глобального рынка.
Кроме того, теряет свою значимость «Большая двадцатка», объединяющая лидирующие экономики. Президент России Владимир Путин не будет участвовать во встрече. США собрались использовать площадку для достижения собственных целей. Так, Байден сообщил о переговорах с главой КНР Си Цзинпинем, но Пекин вернул президента США в реальность, сообщив, что никаких контактов с американским лидером не планирует.
Чиновники в Европе считают, что у Китая нет причин отказываться от поддержки России на саммите G20. Позиции Москвы и Пекина перед началом форума очень близки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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