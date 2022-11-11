Си Цзиньпин встретится с Байденом и Макроном на полях саммита G20

«Си Цзиньпин примет участие в 17-м саммите G20 на Бали... В ходе встречи Си Цзиньпин проведет двусторонние встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, президентом США Джо Байденом, президентом Сенегала [Маки] Саллом и президентом Аргентины [Альберто] Фернандесом», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Кроме того, Си Цзиньпин примет участие в саммите АТЭС в Таиланде, который пройдет с 17 по 19 ноября, пишет RT.

Ранее в Белом доме сообщили, что Байден на полях саммита G20 встретится с Си Цзиньпином, напоминает РИА ФАН. Планируется, что главы государств обсудят Тайвань, Украину и КНДР.

