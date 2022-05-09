СМИ: страны Африки могут возродить движение неприсоединения из-за антироссийских санкций
Попытки Вашингтона и Европейского союза изолировать Москву от международного сообщества посредством ограничительных мер встретили непонимание на африканском континенте, пишет журналист Foreign Policy Робби Грамер.
По его словам, страны Африки могут возродить движение неприсоединения из-за давления западных стран. Он назвал давление со стороны Вашингтона и ЕС «выстрелом в ногу» и указал, что подобная риторика вызывает дискуссии в африканских политических кругах.
Издание отмечает, что движение неприсоединения существовало в период холодной войны. Грамер считает, что это позволило бы африканским странам избежать втягивания в конфронтацию двух противоборствующих лагерей.
Напомним, Москва выразила желание инвестировать в строительство газопровода, который должен соединить Нигерию и Марокко со странами Европы.
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