СМИ: страны Африки могут возродить движение неприсоединения из-за антироссийских санкций

По его словам, страны Африки могут возродить движение неприсоединения из-за давления западных стран. Он назвал давление со стороны Вашингтона и ЕС «выстрелом в ногу» и указал, что подобная риторика вызывает дискуссии в африканских политических кругах.

Издание отмечает, что движение неприсоединения существовало в период холодной войны. Грамер считает, что это позволило бы африканским странам избежать втягивания в конфронтацию двух противоборствующих лагерей.

Напомним, Москва выразила желание инвестировать в строительство газопровода, который должен соединить Нигерию и Марокко со странами Европы.

