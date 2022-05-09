СМИ: страны Африки могут возродить движение неприсоединения из-за антироссийских санкций

Попытки Вашингтона и Европейского союза изолировать Москву от международного сообщества посредством ограничительных мер встретили непонимание на африканском континенте, пишет журналист Foreign Policy Робби Грамер.

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По его словам, страны Африки могут возродить движение неприсоединения из-за давления западных стран. Он назвал давление со стороны Вашингтона и ЕС «выстрелом в ногу» и указал, что подобная риторика вызывает дискуссии в африканских политических кругах.

Издание отмечает, что движение неприсоединения существовало в период холодной войны. Грамер считает, что это позволило бы африканским странам избежать втягивания в конфронтацию двух противоборствующих лагерей.

Напомним, Москва выразила желание инвестировать в строительство газопровода, который должен соединить Нигерию и Марокко со странами Европы.

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ФОТО: https://ru.wikipedia.org
ТЕГИ:Санкции Против РоссииСШААфрика
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