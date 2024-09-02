СМИ: Страх Байдена пересечь «красные линии» РФ сказался на политике по Украине

Издание пишет, что из-за того, что Байден не хочет, чтобы кризис превратился в прямую борьбу с Североатлантическим альянсом, глава государства не решался одобрить поставки вооружений Киеву, о которых просили украинские власти. Это касается как танков, так и современных ракет и реактивных истребителей.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главные союзники Украины на Западе должны понять, что удары дальнобойными ракетами по территории России — это наилучшая возможность заставить Кремль искать путь к переговорам и в итоге пойти на мир, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

