СМИ: Страх Байдена пересечь «красные линии» РФ сказался на политике по Украине

Опасения американского президента Джо Байдена пересечь «красные линии» России сказались на политике США в отношении конфликта на Украине, сообщает The Wall Street Journal.

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Издание пишет, что из-за того, что Байден не хочет, чтобы кризис превратился в прямую борьбу с Североатлантическим альянсом, глава государства не решался одобрить поставки вооружений Киеву, о которых просили украинские власти. Это касается как танков, так и современных ракет и реактивных истребителей.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главные союзники Украины на Западе должны понять, что удары дальнобойными ракетами по территории России — это наилучшая возможность заставить Кремль искать путь к переговорам и в итоге пойти на мир, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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