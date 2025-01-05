СМИ: Стармер попытается убедить Трампа продолжить поддержку Украины
Глава британского правительства Кир Стармер попытается убедить победившего на выборах президента США Дональда Трампа продолжить военную поддержку Украины вместо переговоров с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Times.
По данным газеты, в Лондоне надеются, что премьер-министр отправится в Вашингтон в конце января — начале февраля. Он будет активно подстрекать Трампа к военной поддержке Киева, несмотря на обещание следующего президента США заключить сделку с Путиным.
Кроме того, Стармер не согласен с планом Трампа по введению пошлин на ввоз иностранных товаров в США.
Ранее Стармер призвал Трампа обеспечить Киеву сильную позицию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru