СМИ: Стармер попытается убедить Трампа продолжить поддержку Украины

По данным газеты, в Лондоне надеются, что премьер-министр отправится в Вашингтон в конце января — начале февраля. Он будет активно подстрекать Трампа к военной поддержке Киева, несмотря на обещание следующего президента США заключить сделку с Путиным.

Кроме того, Стармер не согласен с планом Трампа по введению пошлин на ввоз иностранных товаров в США.

Ранее Стармер призвал Трампа обеспечить Киеву сильную позицию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

