Прокуратура утвердила обвинение по делу Смолова о драке в кафе
Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу футболиста Федора Смолова о драке в кафе. Об этом сообщает РБК.
Инцидент произошёл 28 мая 2025 года в кафе на Большой Никитской улице. В ходе конфликта спортсмен ударил своего оппонента, которому в итоге потребовалась медицинская помощь. По данному факту было возбуждено уголовное дело о причинение вреда здоровью средней тяжести.
«Утвержден обвинительный акт в отношении 36-летнего жителя столицы», - указали в ведомстве.
Ранее пострадавший в драке со Смоловым предприниматель Андрей Попелуха заявил, что у него нет претензий к футболисту, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- «Сделают красиво!»: Журова раскрыла, кто пойдет на новый фильм о Костомарове
- Прокуратура утвердила обвинение по делу Смолова о драке в кафе
- Суд арестовал министра здравоохранения Кубани Филиппова
- В России допустили контакты с Украиной для спасения археолога Бутягина
- Путин назвал незыблемым выбор крымчан быть с Россией
- Альянс турагентств разнес идею собирать «по копеечке» за выезд за рубеж
- В Союзе журналистов РФ оценили закон о наказании за обвинительную информацию
- Тунис предложил России запустить прямое авиасообщение
- Пасынок Стаса Намина заявил о второй личности во время убийства
- В какие страны Латинской Америки поедут россияне вместо «закрытой» Кубы