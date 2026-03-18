Прокуратура утвердила обвинение по делу Смолова о драке в кафе

Инцидент произошёл 28 мая 2025 года в кафе на Большой Никитской улице. В ходе конфликта спортсмен ударил своего оппонента, которому в итоге потребовалась медицинская помощь. По данному факту было возбуждено уголовное дело о причинение вреда здоровью средней тяжести.

«Утвержден обвинительный акт в отношении 36-летнего жителя столицы», - указали в ведомстве.

Ранее пострадавший в драке со Смоловым предприниматель Андрей Попелуха заявил, что у него нет претензий к футболисту, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».