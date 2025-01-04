В Японии умерла старейшая жительница Земли
4 января 202512:16
Умерла самая старая жительница Земли — 116-летняя гражданка Японии Томико Итоока, сообщило агентство Kyodo.
Уточняется, что женщина скончалась еще 29 декабря 2024 года. Титул старейшего человека на Земле она получила летом 2024 года.
Ранее старейший в мире мужчина Джон Альфред Тиннисвуд умер в Великобритании в возрасте 112 лет Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru