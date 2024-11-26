Умер самый старый мужчина в мире

Титул самого старого мужчины в мире Тиннисвуд получил в апреле 2024 года. В 2020 году он также был признан старейшим мужчиной Великобритании. Кроме того, он был старейшим ветераном Второй мировой войны.

Отмечается, что Тиннисвуд скончался в доме престарелых в Саутпорте 25 ноября. Родные сообщили, что он был окружен «любовью и музыкой». Мужчина объяснял свое долголетие физической активностью в молодости и удачей. «Я не чувствую этого возраста, не переживаю по этому поводу. Возможно, именно поэтому я его достиг», — признавался в интервью долгожитель.

Известно также, что большую часть жизни он трудился бухгалтером в нефтеперерабатывающих корпорациях BP и Shell и овдовел 40 лет назад.

Ранее знаменитая регулировщица Великой Победы, участница Великой Отечественной войны Мария Лиманская умерла в возрасте 100 лет. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

