Макрон отказался признать Россию спонсором терроризма

На пресс-конференции по итогам саммита «Большой семёрки» в Германии он отметил, что «Франция не разделяет подобной методологии».

«Хочу быть правильно понятым. Франция не разделяет подобной методологии, потому что мы всегда стремимся руководствоваться юридическим подходом», - подчеркнул французский лидер.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, чтопризвал власти США признать Россию страной - спонсором терроризма. По его словам, это решение необходимо, и оно должно быть поддержано всем демократическим миром.

