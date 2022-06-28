Макрон отказался признать Россию спонсором терроризма
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что отказался объявить Россию «спонсором терроризма», сообщает ТАСС.
На пресс-конференции по итогам саммита «Большой семёрки» в Германии он отметил, что «Франция не разделяет подобной методологии».
«Хочу быть правильно понятым. Франция не разделяет подобной методологии, потому что мы всегда стремимся руководствоваться юридическим подходом», - подчеркнул французский лидер.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, чтопризвал власти США признать Россию страной - спонсором терроризма. По его словам, это решение необходимо, и оно должно быть поддержано всем демократическим миром.
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