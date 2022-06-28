Макрон отказался признать Россию спонсором терроризма

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что отказался объявить Россию «спонсором терроризма», сообщает ТАСС.

Макрон: Украина сама определит время возвращения за стол переговоров с Россией

На пресс-конференции по итогам саммита «Большой семёрки» в Германии он отметил, что «Франция не разделяет подобной методологии».

«Хочу быть правильно понятым. Франция не разделяет подобной методологии, потому что мы всегда стремимся руководствоваться юридическим подходом», - подчеркнул французский лидер.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, чтопризвал власти США признать Россию страной - спонсором терроризма. По его словам, это решение необходимо, и оно должно быть поддержано всем демократическим миром.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаВладимир ЗеленскийТерроризмРоссияЭммануэль Макрон
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры