Bloomberg: США рассматривают возможность полного запрета на российский алюминий
12 октября 202220:20
Власти США рассматривают возможность полного запрета на российский алюминий. Об этом сообщает Bloomberg.
Отмечается, что администрация рассматривает три возможности: полный запрет на импорт, повышение пошлин и введение санкций против компании «Русал».
Ранее в 2018 году из-за введения ограничений против компаний, связанных с российским бизнесменом Олегом Дерипаской, в США на рынке алюминия возникли существенные сложности.
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12 октября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru