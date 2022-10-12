Bloomberg: США рассматривают возможность полного запрета на российский алюминий

Власти США рассматривают возможность полного запрета на российский алюминий. Об этом сообщает Bloomberg.

СМИ: компания Novelis откажется от российского алюминия

Отмечается, что администрация рассматривает три возможности: полный запрет на импорт, повышение пошлин и введение санкций против компании «Русал».

Ранее в 2018 году из-за введения ограничений против компаний, связанных с российским бизнесменом Олегом Дерипаской, в США на рынке алюминия возникли существенные сложности.

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ФОТО: flickr.com // Фото Москвы Moscow-Live.ru
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