Bloomberg: США рассматривают возможность полного запрета на российский алюминий

Отмечается, что администрация рассматривает три возможности: полный запрет на импорт, повышение пошлин и введение санкций против компании «Русал».

Ранее в 2018 году из-за введения ограничений против компаний, связанных с российским бизнесменом Олегом Дерипаской, в США на рынке алюминия возникли существенные сложности.



