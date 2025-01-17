СМИ: США втайне инвестировали в развитие производства дронов на Украине

Газета ссылается на некий рассекреченный документ, согласно которому Вашингтон помог Киеву не только создать и расширить производство беспилотников, но и помог разработать дроны нового поколения, а также «революционные методы ведения войны».

Кроме того, в публикации говорится, что в конце сентября 2024 года США направили Украине 1,5 млрд долларов на поддержку производства БПЛА, при этом о данном транше нигде официально не сообщалось.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская армия применила новую ракету-дрон «Пекло» («Ад»), которая, по его словам, способна поражать цели на расстоянии более 700 км, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

