СМИ: США втайне инвестировали в развитие производства дронов на Украине
Администрация президента США Джо Байдена тайно инвестировала в производство на Украине беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает The New York Times.
Газета ссылается на некий рассекреченный документ, согласно которому Вашингтон помог Киеву не только создать и расширить производство беспилотников, но и помог разработать дроны нового поколения, а также «революционные методы ведения войны».
Кроме того, в публикации говорится, что в конце сентября 2024 года США направили Украине 1,5 млрд долларов на поддержку производства БПЛА, при этом о данном транше нигде официально не сообщалось.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская армия применила новую ракету-дрон «Пекло» («Ад»), которая, по его словам, способна поражать цели на расстоянии более 700 км, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru