СМИ: США усилили меры безопасности на военных базах в Европе из-за России

Соединенные Штаты усилили меры безопасности на своих европейских военных базах, сообщает CNN.

При атаках на военные базы США на Ближнем Востоке пострадали 45 человек

По данным телеканала, это связано из-за угрозы саботажа со стороны лиц, имеющих отношение к России. Разведка США получила информацию о том, что ряд лиц, которые якобы были наняты РФ, планировали совершить диверсии против военных объектов.

Несколько военных баз повысили уровень готовности до уровня защиты «Чарли», который «вводится в случае инцидента или получения разведданных, указывающих на вероятность какой-либо формы террористических действий или нацеливания на персонал или объекты».

До этого американские военные базы в Европе переводили в состояние повышенной готовности в начале июля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: dod.defense.gov
ТЕГИ:Военная БазаСШАЕвропа

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