СМИ: США усилили меры безопасности на военных базах в Европе из-за России
Соединенные Штаты усилили меры безопасности на своих европейских военных базах, сообщает CNN.
По данным телеканала, это связано из-за угрозы саботажа со стороны лиц, имеющих отношение к России. Разведка США получила информацию о том, что ряд лиц, которые якобы были наняты РФ, планировали совершить диверсии против военных объектов.
Несколько военных баз повысили уровень готовности до уровня защиты «Чарли», который «вводится в случае инцидента или получения разведданных, указывающих на вероятность какой-либо формы террористических действий или нацеливания на персонал или объекты».
До этого американские военные базы в Европе переводили в состояние повышенной готовности в начале июля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru