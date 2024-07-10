СМИ: США усилили меры безопасности на военных базах в Европе из-за России

По данным телеканала, это связано из-за угрозы саботажа со стороны лиц, имеющих отношение к России. Разведка США получила информацию о том, что ряд лиц, которые якобы были наняты РФ, планировали совершить диверсии против военных объектов.

Несколько военных баз повысили уровень готовности до уровня защиты «Чарли», который «вводится в случае инцидента или получения разведданных, указывающих на вероятность какой-либо формы террористических действий или нацеливания на персонал или объекты».

До этого американские военные базы в Европе переводили в состояние повышенной готовности в начале июля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

