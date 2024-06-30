Военные базы США в Европе перевели в состояние повышенной готовности

Американские военные базы в Европе перевели в состояние повышенной готовности, передает телеканал CNN со ссылкой на чиновников в Белом доме.

Новый Карибский кризис? К чему приведет присутствие кораблей РФ и США на Кубе

По данным канала, состояние повышенной готовности объявлено из-за угрозы терактов. Отмечается, что целями нападения могут стать объекты или персонал военных баз.

Один из собеседников телеканала заявил, что с таким уровнем угрозы США сталкиваются впервые за 10 лет.

Ранее стало известно, что США и Нигер договорились о выводе американских войск до 15 сентября, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
ТЕГИ:Военные БазыЕвропаСША

Горячие новости

Все новости

партнеры