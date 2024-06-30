Военные базы США в Европе перевели в состояние повышенной готовности

По данным канала, состояние повышенной готовности объявлено из-за угрозы терактов. Отмечается, что целями нападения могут стать объекты или персонал военных баз.

Один из собеседников телеканала заявил, что с таким уровнем угрозы США сталкиваются впервые за 10 лет.

Ранее стало известно, что США и Нигер договорились о выводе американских войск до 15 сентября, передает «Радиоточка НСН».

