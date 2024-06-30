Военные базы США в Европе перевели в состояние повышенной готовности
30 июня 202420:19
Американские военные базы в Европе перевели в состояние повышенной готовности, передает телеканал CNN со ссылкой на чиновников в Белом доме.
По данным канала, состояние повышенной готовности объявлено из-за угрозы терактов. Отмечается, что целями нападения могут стать объекты или персонал военных баз.
Один из собеседников телеканала заявил, что с таким уровнем угрозы США сталкиваются впервые за 10 лет.
Ранее стало известно, что США и Нигер договорились о выводе американских войск до 15 сентября, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru