При атаках на военные базы США на Ближнем Востоке пострадали 45 человек
6 ноября 202322:58
При атаках на военные объекты США на Ближнем Востоке пострадали 45 американских военнослужащих, передает телеканал NBC со ссылкой на источник.
Отмечается, что пострадавшими числятся 45 военнослужащих. Речь идет о травмах головного мозга или незначительных ранениях.
Под наблюдением врачей остаются 24 военных, уточнил телеканал.
Шиитские формирования «Исламского сопротивления Ирака» в понедельник, 6 ноября, заявили об атаке четырех баз США. Две из них находятся в Ираке, еще две - на территории Сирии, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Зеленский выступил против проведения выборов на Украине
- На границе с Южной Осетией смертельно ранили гражданина Грузии
- СМИ: подарок со взрывным устройством помощнику Залужного передал военный ВСУ
- При атаках на военные базы США на Ближнем Востоке пострадали 45 человек
- Хуситы заявили о нанесении ударов по «чувствительным объектам» Израиля
- В Твери задержали иностранца за домогательства к 12-летней девочке
- Трамп отказался посещать Украину по приглашению Зеленского
- «Динамо» упустило победу над аутсайдером РПЛ «Сочи»
- Помощник главкома ВСУ Залужного погиб в своем доме под Киевом
- Переехавшая в РФ экс-глава МИД Австрии удивилась дружелюбию россиян
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru