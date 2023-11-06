При атаках на военные базы США на Ближнем Востоке пострадали 45 человек

При атаках на военные объекты США на Ближнем Востоке пострадали 45 американских военнослужащих, передает телеканал NBC со ссылкой на источник.

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Отмечается, что пострадавшими числятся 45 военнослужащих. Речь идет о травмах головного мозга или незначительных ранениях.

Под наблюдением врачей остаются 24 военных, уточнил телеканал.

Шиитские формирования «Исламского сопротивления Ирака» в понедельник, 6 ноября, заявили об атаке четырех баз США. Две из них находятся в Ираке, еще две - на территории Сирии, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Саид Закерия
ТЕГИ:ИракВоенные БазыСША

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