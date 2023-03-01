СМИ: США уничтожили в Йемене одного из руководителей «Аль-Каиды»*

Собеседник агентства утверждает, что «один из шариатских судей» был убит вместе с одним из своих соратников, ещё один из террористов серьёзно пострадал.

Ранее афганский телеканал 1TV заявил, что новым лидером запрещённой в России террористической организации «Аль-Каида» стал Саиф аль-Адель, сообщает НСН.

