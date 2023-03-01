СМИ: США уничтожили в Йемене одного из руководителей «Аль-Каиды»*

Предполагаемый член руководства ячейки «Аль-Каиды» (запрещённая в России террористическая организация) в Йемене Хамад бен Хамуд ат-Тамими погиб в результате авиаудара США в провинции Мариб, сообщает РИА Новости со сылкой на местный источник.

ФСБ задержала пособников террористов в Москве и ещё двух областях

Собеседник агентства утверждает, что «один из шариатских судей» был убит вместе с одним из своих соратников, ещё один из террористов серьёзно пострадал.

Ранее афганский телеканал 1TV заявил, что новым лидером запрещённой в России террористической организации «Аль-Каида» стал Саиф аль-Адель, сообщает НСН.

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ТЕГИ:АвиаударСШАТеррористыАль-каида
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