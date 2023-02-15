СМИ назвали имя нового главаря «Аль-Каиды»*

По данным канала, который ссылается на отчёт комитета Совбеза ООН по санкциям против ИГ («Исламское государство», запрещена в РФ) и «Аль-Каиды», 62-летний Саиф аль-Адель является гражданином Египта, предполагается что в настоящее время он находится в Иране.

Ранее лидером «Аль-Каиды» считался Айман аз-Завахири. В августе 2022 года о его ликвидации объявил президент США Джо Байден, сообщает RT.

