СМИ назвали имя нового главаря «Аль-Каиды»*
Новым лидером запрещённой в России террористической организации «Аль-Каида» стал Саиф аль-Адель, сообщает афганский телеканал 1TV.
По данным канала, который ссылается на отчёт комитета Совбеза ООН по санкциям против ИГ («Исламское государство», запрещена в РФ) и «Аль-Каиды», 62-летний Саиф аль-Адель является гражданином Египта, предполагается что в настоящее время он находится в Иране.
Ранее лидером «Аль-Каиды» считался Айман аз-Завахири. В августе 2022 года о его ликвидации объявил президент США Джо Байден, сообщает RT.
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