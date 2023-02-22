ФСБ задержала пособников террористов в Москве и ещё двух областях
Федеральная служба безопасности объявила о задержании пособников исламистов в трёх регионах России. Оперативные мероприятия проведены в Москве, Кировской и Пензенской областях.
Как уточнили в Центре общественных связей ФСБ, задержанные взаимодействовали с запрещенной в России международной террористической группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам». По оперативным данным, они регулярно переводили деньги на счета боевиков в Сирии.
По данным ФСБ, задержанные пособники действовали в соответствии с указаниями от кураторов террористической группировки. Возбуждены уголовные дела.
Как отмечает НСН, на днях ФСБ предотвратила теракт на химическом предприятии в Калужской области, который хотели осуществить сторонники запрещенной в РФ группировки «Исламское государство».
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