СМИ: Pfizer не сможет произвести заявленное количество вакцин от COVID-19
Компания Pfizer совместно с BioNTech успеет к концу 2020 года произвести только 50 миллионов доз вакцин от COVID-19 – вдвое меньше, чем планировалось ранее. Об этом со ссылкой на источник пишет The Wall Street Journal.
Отмечается, что сокращение объемов выпуска связано с несоответствием стандартам качества. Источник издания заверил, что Pfizer решила эту проблему, но не имеет достаточно временных ресурсов для выпуска 100 миллионов доз вакцины.
Разработчики вакцина ранее заявили о ее эффективности в 90-95% случаев. Великобритания первой в мире одобрила использование вакцины. Массовая вакцинация в стране должна начаться с 7 декабря.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru