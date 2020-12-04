СМИ: Pfizer не сможет произвести заявленное количество вакцин от COVID-19

Компания Pfizer совместно с BioNTech успеет к концу 2020 года произвести только 50 миллионов доз вакцин от COVID-19 – вдвое меньше, чем планировалось ранее. Об этом со ссылкой на источник пишет The Wall Street Journal.

Отмечается, что сокращение объемов выпуска связано с несоответствием стандартам качества. Источник издания заверил, что Pfizer решила эту проблему, но не имеет достаточно временных ресурсов для выпуска 100 миллионов доз вакцины.