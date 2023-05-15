СМИ: США следует опасаться ущерба от укрепления союза России и Ирана
США стоит забеспокоиться из-за отношений между Россией и Ираном. Об этом пишет издание 19FortyFive.
Москва и Тегеран укрепляют военное, внешнеполитическое, экономическое сотрудничество, пишет RT. В частности, Иран намерен закупить российские боевые самолеты, другую технику, а РФ якобы хочет помочь иранской стороне с ядерной программой и ракетами большой дальности, отмечает телеканал «360».
В материале отмечается, что такое взаимодействие «подрывает интересы США» в Европе, Евразии, а также на Ближнем Востоке. Американская администрация провалила задачу по сдерживанию «опасного союза», и страны-партнеры Соединенных Штатов подвергаются растущей угрозе.
«Вашингтону и ... единомышленникам необходимо срочно предпринять шаги по подрыву и противодействию ... российско-иранской оси, прежде чем национальным интересам Америки будет нанесен дополнительный урон», — указывает издание.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru