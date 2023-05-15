СМИ: США следует опасаться ущерба от укрепления союза России и Ирана

Москва и Тегеран укрепляют военное, внешнеполитическое, экономическое сотрудничество, пишет RT. В частности, Иран намерен закупить российские боевые самолеты, другую технику, а РФ якобы хочет помочь иранской стороне с ядерной программой и ракетами большой дальности, отмечает телеканал «360».

В материале отмечается, что такое взаимодействие «подрывает интересы США» в Европе, Евразии, а также на Ближнем Востоке. Американская администрация провалила задачу по сдерживанию «опасного союза», и страны-партнеры Соединенных Штатов подвергаются растущей угрозе.

«Вашингтону и ... единомышленникам необходимо срочно предпринять шаги по подрыву и противодействию ... российско-иранской оси, прежде чем национальным интересам Америки будет нанесен дополнительный урон», — указывает издание.

