Министр обороны Израиля заявил о возможности Ирана создать пять атомных бомб

Объёмы обогащенного урана, которые имеет в своём активе Иран, позволяет ему, при желании, сделать пять ядерных бомб. С таким утверждением выступил министр обороны Израиля Йоав Галант в ходе переговоров в Афинах со своим коллегой из Греции Николасом Панайотопулосом.

По данным Галанта, Тегеран на сегодня обогатил уран до 20% и 60%. Дальнейшее обогащение до 90% глава оборонного ведомства Израиля назвал «большой ошибкой», которая может привести к воспламенению всего региона.