Министр обороны Израиля заявил о возможности Ирана создать пять атомных бомб
Объёмы обогащенного урана, которые имеет в своём активе Иран, позволяет ему, при желании, сделать пять ядерных бомб. С таким утверждением выступил министр обороны Израиля Йоав Галант в ходе переговоров в Афинах со своим коллегой из Греции Николасом Панайотопулосом.
По данным Галанта, Тегеран на сегодня обогатил уран до 20% и 60%. Дальнейшее обогащение до 90% глава оборонного ведомства Израиля назвал «большой ошибкой», которая может привести к воспламенению всего региона.
Международное агентство по атомной энергии в феврале объявило, что Исламская республика получила 87,5 килограмма урана, обогащенного до 60%. По оценке экспертов, если этот объем ядерного материала обогатить до 90%, то его будет достаточно для производства минимум одной ядерной бомбы. При этом Тегеран многократно заявлял, что не намерен создавать ядерное оружие.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак не исключил, что Украина вполне может иметь ядерное оружие собственной разработки уже сейчас.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru