СМИ: США скрывают данные об оружии для Израиля из-за жертв в Газе

Как отметил научный сотрудник Института ответственного государственного управления Квинси Уильям Хартунг, «преднамеренный недостаток прозрачности» в вопросе поставок оружия Тель-Авиву связан с политикой «принижать степень использования этих вооружений для совершения военных преступлений и убийстве гражданских в Газе».

В свою очередь, неназванный отставной генерал Морской пехоты США отметил, что Штаты не хотят публиковать сведения об используемых израильской армией средствах, так как их применение в городских условиях с высокой вероятностью провоцирует жертвы среди гражданских. Американская сторона также скрывает данные о конкретном передаваемом оружии.

Как отметили собеседники издания, объяснения Вашингтона о том, что раскрытие сведений о предоставляемом вооружении может «навредить военной безопасности Израиля» — лишь прикрытие, пишет Ura.ru.

Между тем демократы в сенате США заблокировали законопроект о выделении помощи Израилю без Украины, законодатели подготовят новый документ о дополнительном финансировании двух стран, сообщает телеканал «360».

