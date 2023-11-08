СМИ: США скрывают данные об оружии для Израиля из-за жертв в Газе
США намеренно скрывают подробности о видах и количестве вооружений, передаваемых Израилю, чтобы не связывать их применение с жертвами среди мирного населения в секторе Газа. Об этом пишет издание Intercept.
Как отметил научный сотрудник Института ответственного государственного управления Квинси Уильям Хартунг, «преднамеренный недостаток прозрачности» в вопросе поставок оружия Тель-Авиву связан с политикой «принижать степень использования этих вооружений для совершения военных преступлений и убийстве гражданских в Газе».
В свою очередь, неназванный отставной генерал Морской пехоты США отметил, что Штаты не хотят публиковать сведения об используемых израильской армией средствах, так как их применение в городских условиях с высокой вероятностью провоцирует жертвы среди гражданских. Американская сторона также скрывает данные о конкретном передаваемом оружии.
Как отметили собеседники издания, объяснения Вашингтона о том, что раскрытие сведений о предоставляемом вооружении может «навредить военной безопасности Израиля» — лишь прикрытие, пишет Ura.ru.
Между тем демократы в сенате США заблокировали законопроект о выделении помощи Израилю без Украины, законодатели подготовят новый документ о дополнительном финансировании двух стран, сообщает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru