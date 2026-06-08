Ходорковский заочно получил 10 лет колонии за фейки о ВС РФ

Прокуратура запрашивала для Ходорковского 14 лет лишения свободы. Как сообщает RT, суд назначил ему наказание в виде 10 лет в колонии общего режима.

Кроме того, Ходорковскому в течение пяти лет будет запрещено администрировать сайты и каналы в сети.

Ранее на Ходорковского завели дела о терроризме и захвате власти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

