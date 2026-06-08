Ходорковский заочно получил 10 лет колонии за фейки о ВС РФ

Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский (признан в РФ иностранным агентом, внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заочно получил срок по уголовному делу о фейках о Вооруженных силах РФ.

Генпрокуратура РФ передала в суд дело экс-министра обороны Британии Уоллеса

Прокуратура запрашивала для Ходорковского 14 лет лишения свободы. Как сообщает RT, суд назначил ему наказание в виде 10 лет в колонии общего режима.

Кроме того, Ходорковскому в течение пяти лет будет запрещено администрировать сайты и каналы в сети.

Ранее на Ходорковского завели дела о терроризме и захвате власти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФФейкУголовное НаказаниеИноагентыМихаил Ходорковский

Горячие новости

Все новости

партнеры