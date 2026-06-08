Ходорковский заочно получил 10 лет колонии за фейки о ВС РФ
Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский (признан в РФ иностранным агентом, внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заочно получил срок по уголовному делу о фейках о Вооруженных силах РФ.
Прокуратура запрашивала для Ходорковского 14 лет лишения свободы. Как сообщает RT, суд назначил ему наказание в виде 10 лет в колонии общего режима.
Кроме того, Ходорковскому в течение пяти лет будет запрещено администрировать сайты и каналы в сети.
Ранее на Ходорковского завели дела о терроризме и захвате власти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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