«Почта России» возобновила отправку посылок в КНДР
«Почта России» возобновила отправку посылок в Северную Корею. Об этом рассказали в пресс-службе компании.
Отмечается, что сообщение между РФ и КНДР приостановили в 2020 году из-за пандемии коронавируса. В мае текущего года почты двух стран провели тестовые доставки отправлений. Граждане и юридические лица теперь могут отправлять посылки весом до 20 килограммов.
«Из Москвы в Пхеньян они дойдут за 15 календарных дней», - отметили в «Почте России».
Грузы доставляют самолетом из Москвы во Владивосток, далее партнерская северокорейская авиакомпания привозит их в Пхеньян.
Ранее «Почта России» объявила о возобновлении наземной доставки отправлений в Китай, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru