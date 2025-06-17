«Почта России» возобновила отправку посылок в КНДР

«Почта России» возобновила отправку посылок в Северную Корею. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Отмечается, что сообщение между РФ и КНДР приостановили в 2020 году из-за пандемии коронавируса. В мае текущего года почты двух стран провели тестовые доставки отправлений. Граждане и юридические лица теперь могут отправлять посылки весом до 20 килограммов.

«Из Москвы в Пхеньян они дойдут за 15 календарных дней», - отметили в «Почте России».

Грузы доставляют самолетом из Москвы во Владивосток, далее партнерская северокорейская авиакомпания привозит их в Пхеньян.

Ранее «Почта России» объявила о возобновлении наземной доставки отправлений в Китай, напоминает RT.

