В Шебекине мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ на грузовую машину

Украинский FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль «Газель» в Шебекине Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Пострадал мирный житель. Мужчина самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ. Медики диагностировали у него слепые осколочные ранения предплечья», - отметил губернатор.

Раненый продолжит лечение амбулаторно.

Гладков добавил, что после атаки была повреждена крыша авто, кроме того, получили повреждения остекление, фасад и входная группа коммерческого объекта.

Ранее украинский БПЛА сбросил взрывное устройство на крышу жилого дома в Белгороде, никто из горожан не пострадал, пишет 360.ru.

