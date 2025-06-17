В Шебекине мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ на грузовую машину
Украинский FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль «Газель» в Шебекине Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«Пострадал мирный житель. Мужчина самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ. Медики диагностировали у него слепые осколочные ранения предплечья», - отметил губернатор.
Раненый продолжит лечение амбулаторно.
Гладков добавил, что после атаки была повреждена крыша авто, кроме того, получили повреждения остекление, фасад и входная группа коммерческого объекта.
Ранее украинский БПЛА сбросил взрывное устройство на крышу жилого дома в Белгороде, никто из горожан не пострадал, пишет 360.ru.
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