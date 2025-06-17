ФСБ задержала жителя Керчи за передачу данных украинской разведке
Жителя Керчи задержали за передачу военной разведке Украины данных о расположении средств ПВО и других объектов Вооруженных сил РФ в Крыму. Об этом рассказали в Центре общественных связей ФСБ.
«На территории республики Крым пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, подозреваемого в совершении государственной измены», - указали в ведомстве.
Подозреваемый 2003 года рождения сотрудничал с главным управлением разведки украинского минобороны. Фигурант по заданию куратора прибыл к месту расположения одной из воинских частей, зафиксировал на фото и видео места расположения российских военных объектов. Злоумышленник передавал полученные сведения через мессенджер Telegram.
Против задержанного возбудили уголовное дело о госизмене. Фигурант признал вину.
Ранее ФСБ пресекла теракт против чиновника в Херсонской области, напоминает 360.ru. Правоохранители задержали завербованного Киевом россиянина, который планировал подорвать автомобиль представителя власти.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru