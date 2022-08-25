СМИ: США проигнорировали прогнозы об опасности расширения НАТО
Госдепартамент США годами игнорировал предупреждения главы ЦРУ Уильяма Бернса об опасности расширения Североатлантического альянса на восток, а особенно – вступления в НАТО Украины, сообщает британская The Guardian.
По данным газеты, еще находясь на должности американского посла в Москве, Бернс в секретном документе сообщал, что «самой яркой из всех красных линий для РФ» станет вступление Украины в Альянс. Однако власти в США проигнорировали его предупреждение.
Отмечается, что Москва всегда придерживалась точки зрения, что Украина в рядах НАТО станет прямым вызовом интересам России.
Как заявил зампред совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, РФ не могла смириться с тем, что военный блок НАТО «раскартируется» на украинской территории.
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