Медведев: операция на Украине носит превентивный характер

Зампред совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что военная операция на территории Украины носит превентивный характер. Об этом сообщает ТАСС.

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По словам Медведева, РФ не могла смириться с тем, что военный блок НАТО «раскартируется» на украинской территории. Как он утверждает, «безумные начальники» с той стороны могли бы в какой-то момент напасть на РФ.

Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Дмитрий Медведев
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