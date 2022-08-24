Медведев: операция на Украине носит превентивный характер
Зампред совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что военная операция на территории Украины носит превентивный характер. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Медведева, РФ не могла смириться с тем, что военный блок НАТО «раскартируется» на украинской территории. Как он утверждает, «безумные начальники» с той стороны могли бы в какой-то момент напасть на РФ.
Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.
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