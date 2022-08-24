Медведев: операция на Украине носит превентивный характер

По словам Медведева, РФ не могла смириться с тем, что военный блок НАТО «раскартируется» на украинской территории. Как он утверждает, «безумные начальники» с той стороны могли бы в какой-то момент напасть на РФ.

Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.





