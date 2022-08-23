В Верховной Раде заявили, что Шольц должен был сказать Украине правду о вступлении в НАТО

Депутат Верховной Рады Максим Бужанский в Telegram заявил, что ему было «очень интересно» узнать о словах канцлера президенту России. «Жаль, что про эти 30 лет никто официально не заявил Украине, рассказывая вместо этого про "открытые двери"», — написал парламентарий. По его словам, Шольц должен был сказать Украинским властям правду о вступлении в НАТО.

Как сообщалось ранее, Шольц еще до начала спецоперации России обсуждал с лидером РФ Владимиром Путиным ситуацию на Украине. Он заверил российского президента, что Украина не войдет в состав Североатлантического альянса в ближайшие 30 лет.

