В Верховной Раде заявили, что Шольц должен был сказать Украине правду о вступлении в НАТО
На Украине раскритиковали канцлера Германии Олафа Шольца за обещание российскому лидеру Владимиру Путину не принимать Украину в Североатлантический альянс 30 лет.
Депутат Верховной Рады Максим Бужанский в Telegram заявил, что ему было «очень интересно» узнать о словах канцлера президенту России. «Жаль, что про эти 30 лет никто официально не заявил Украине, рассказывая вместо этого про "открытые двери"», — написал парламентарий. По его словам, Шольц должен был сказать Украинским властям правду о вступлении в НАТО.
Как сообщалось ранее, Шольц еще до начала спецоперации России обсуждал с лидером РФ Владимиром Путиным ситуацию на Украине. Он заверил российского президента, что Украина не войдет в состав Североатлантического альянса в ближайшие 30 лет.
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