СМИ: США призвали Пекин сделать выбор между Западом и Россией
Пекин не может поддерживать Москву, если хочет развивать отношения с Западом, сообщает Newsweek со ссылкой на источник в Госдепе США.
Такая реакция последовала на визит президента России Владимира Путина в КНР. «Если Китай заявляет о том, что хочет хороших отношений с Европой и другими странами, он не может продолжать подпитывать крупнейшую угрозу европейской безопасности», — пишет издание.
Отмечается, что данной позиции придерживаются не только США, но также G7 и НАТО.
Ранее Госдеп США пригрозил «дополнительными мерами» Китаю из-за поддержки России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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