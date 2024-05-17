СМИ: США призвали Пекин сделать выбор между Западом и Россией

Такая реакция последовала на визит президента России Владимира Путина в КНР. «Если Китай заявляет о том, что хочет хороших отношений с Европой и другими странами, он не может продолжать подпитывать крупнейшую угрозу европейской безопасности», — пишет издание.

Отмечается, что данной позиции придерживаются не только США, но также G7 и НАТО.

Ранее Госдеп США пригрозил «дополнительными мерами» Китаю из-за поддержки России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

