СМИ: США призвали Европу осторожнее говорить об инциденте с ракетами в Польше

По данным издания, в последние дни американская сторона интенсивно контактировала с партнерами в Европе и окружением президента Украины Владимира Зеленского. В телефонных беседах высокопоставленные американские чиновники потребовали от союзников по НАТО «воздержаться от категоричных заявлений» до завершения официального расследования, пишет «Свободная пресса».

Газета указывает, что в правительственных кругах США склонны занижать значимость ракетного инцидента. Как отметила экс-сотрудник госдепартамента Хизер Конли, которая специализировалась на проблемах Европы, происшествие в Польше стало «по-настоящему важным испытанием» для Вашингтона, их союзников по НАТО и Украины.

Во вторник две ракеты упали на территорию Польши, погибли два человека, напоминает Ura.ru. Минобороны РФ отвергло причастность к инциденту. Как позже заявили в Польше, вероятнее всего ракеты принадлежали ПВО Украины, Госдепартамент США согласился с этими выводами.

