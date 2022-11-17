В Польше не обнаружили следов падения второй ракеты
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что следов второй упавшей ракеты на территории страны не обнаружено, сообщает РИА Новости.
«Пока никаких следов второй ракеты на территории Польской республики не найдено», - отметил он.
Ранее польские СМИ сообщили, что неподалеку от польского города Люблин упали две ракеты неизвестного происхождения. По предварительным данным, погибли два человека
Дуда признал, что упавшая на территорию страны ракета, скорее всего, принадлежала ПВО Украины, речь, по предварительным данным, идёт о ракете С-300.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что, вины Киева в произошедшем нет, члены Североатлантического альянса считают, что ответственность несёт Россия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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