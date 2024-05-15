СМИ: США призвали арабские страны отправить миротворцев в Газу

По данным издания, администрация американского президента Джо Байдена предлагает пойти на такие шаги «в надежде заполнить вакуум в секторе до тех пор, пока не будет создан надежный палестинский аппарат безопасности». При этом Вашингтон не хочет размещать войска США в Газе.

Отмечается, что инициативу рассматривают Египет, ОАЭ и Марокко. При этом другие арабские страны, в том числе Саудовская Аравия, не поддержали идею развертывания своих войск. Государства опасаются, что их могут посчитать пособниками Израиля.

Ранее Джо Байден признал, что поставленное Израилю американское вооружение привело к гибели мирных жителей в секторе Газа, напоминает Ura.ru.

