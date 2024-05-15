СМИ: США призвали арабские страны отправить миротворцев в Газу
США призывают арабские страны поучаствовать в миротворческих силах, которые планируют развернуть в секторе Газа после окончания конфликта. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на источники.
По данным издания, администрация американского президента Джо Байдена предлагает пойти на такие шаги «в надежде заполнить вакуум в секторе до тех пор, пока не будет создан надежный палестинский аппарат безопасности». При этом Вашингтон не хочет размещать войска США в Газе.
Отмечается, что инициативу рассматривают Египет, ОАЭ и Марокко. При этом другие арабские страны, в том числе Саудовская Аравия, не поддержали идею развертывания своих войск. Государства опасаются, что их могут посчитать пособниками Израиля.
Ранее Джо Байден признал, что поставленное Израилю американское вооружение привело к гибели мирных жителей в секторе Газа, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru