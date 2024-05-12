Байден: Соглашение о прекращении огня в Газе можно достичь хоть завтра

Договоренность между Израилем и палестинским движением ХАМАС может быть достигнута «хоть завтра», сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление американского президента Джо Байдена.

ХАМАС на первом этапе согласился освободить 33 заложника

По его словам, это случится, если последнее согласится отпустить удерживаемых в секторе Газа заложников. Как отметил президент, ХАМАС необходимо освободить, в том числе удерживаемых женщин, детей и получивших ранения лиц.

Ранее Израиль отверг предложение о прекращении огня в Газе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
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