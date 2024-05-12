Байден: Соглашение о прекращении огня в Газе можно достичь хоть завтра
12 мая 202403:32
Договоренность между Израилем и палестинским движением ХАМАС может быть достигнута «хоть завтра», сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление американского президента Джо Байдена.
По его словам, это случится, если последнее согласится отпустить удерживаемых в секторе Газа заложников. Как отметил президент, ХАМАС необходимо освободить, в том числе удерживаемых женщин, детей и получивших ранения лиц.
Ранее Израиль отверг предложение о прекращении огня в Газе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru