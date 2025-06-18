СМИ: Китай отправляет в Иран самолеты

В каждом полете самолет летел на запад вдоль северного Китая, пересекал Казахстан, следовал на юг в Узбекистан и Туркменистан, после чего исчезал с радаров по мере приближения к Ирану. По данным издания, в планах полета в качестве конечного пункта назначения каждый раз значился Люксембург, но лайнеры никогда не достигали Европы.

Ранее политолог Камран Гасанов заявил, что конфликт между Израилем и Ираном перестал быть двусторонним и уже вовлекает множество стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

