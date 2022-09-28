СМИ: США предупреждали Германию о возможных «атаках» на «Северные потоки»

Несколько недель назад власти США предупреждали правительство ФРГ о том, что на российские газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2», возможны нападения, сообщает Spiegel со ссылкой на собственные источники.

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По информации издания, сведения передала Германии летом разведслужба ЦРУ. Как заявил высокопоставленный представитель бундесвера, трубопроводы очень важны для энергоснабжения, но при этом до сих пор практически не защищены.

Напомним, администрация Соединенных Штатов готова оказать помощь странам Европы в расследовании дела об утечках на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2». В Белом доме заявили, что ситуация говорит о важности совместных усилий Вашингтона и Брюсселя по поиску альтернативных поставок газа в Европу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН.

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ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
ТЕГИ:ГазопроводСеверный ПотокСеверный Поток-2
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