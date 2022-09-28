СМИ: США готовы помочь в расследовании утечек на «Северных потоках»

Администрация Соединенных Штатов готова оказать помощь странам Европы в расследовании дела об утечках на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», сообщает Agence France-Presse со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности Белого дома.

Эксперт назвал стоимость газа из прорванных труб «Северных потоков»

При этом он отказался «строить догадки» о причинах произошедшего, но указал, что ситуация говорит о важности совместных усилий Вашингтона и Брюсселя по поиску альтернативных поставок газа в Европу.

Ранее шведские сейсмологи выразили уверенность, что инцидент на трёх нитках системы газопроводов «Северный поток» стал следствием взрывов, а не землетрясения или оползня. Первый взрыв был эквивалентен примерно 200 килограммам динамита, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:Российский ГазСеверный ПотокСеверный Поток-2ЕвропаСША
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