СМИ: США предоставили Киеву разведданные, которые привели к гибели российских военных

«Украинские официальные лица объединили эти сведения с собственными разведывательными данными, включая перехваченные сообщения... для проведения артиллерийских обстрелов и других атак, в результате которых были убиты российские офицеры», — пишет газета.

Точное число погибших подобным образом российских командиров не уточняется, отмечает RT. При этом, как утверждается, Вашингтон выступает против передачи украинской стороне информации о «наиболее высокопоставленных» членах военного руководства РФ, пишет Газета.ру.

