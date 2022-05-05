СМИ: США предоставили Киеву разведданные, которые привели к гибели российских военных
США якобы предоставили Украине разведданные, из-за чего погибло неназванное число российских офицеров. Об этом сообщает газета New York Times, ссылаясь на высокопоставленных американских должностных лиц.
По данным издания, Соединенные Штаты в режиме реального времени передают Киеву информацию о происходящем на поле боя, в том числе о местонахождении и перемещениях российских войск после начала второй фазы специальной военной операции РФ.
«Украинские официальные лица объединили эти сведения с собственными разведывательными данными, включая перехваченные сообщения... для проведения артиллерийских обстрелов и других атак, в результате которых были убиты российские офицеры», — пишет газета.
Точное число погибших подобным образом российских командиров не уточняется, отмечает RT. При этом, как утверждается, Вашингтон выступает против передачи украинской стороне информации о «наиболее высокопоставленных» членах военного руководства РФ, пишет Газета.ру.
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