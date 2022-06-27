СМИ: США поставят Киеву системы ПРО средней и большой дальности

Американские власти готовы поставить Украине системы противоракетной обороны средней и большой дальности, сообщает CNN со ссылкой на свои источники.

Глава Минобороны Британии заявил, что Лондон поставит Киеву средства ПВО

По сведениям телеканала, об этом Вашингтон объявит в течение недели. Также ожидается публикация информации о поставках контрбатарейных радаров и дополнительных артиллерийских снарядов.

Украинские власти уже давно просят Запад о поставках передвижных зенитных ракетных комплексов NASAMS, которые могут поражать цели на расстоянии до 160 км.

Напомним, Киев получит систему противовоздушной обороны IRIS-T из ФРГ. Закупка первой системы стоимостью 178 миллионов евро пройдет за счет правительства Германии.

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ФОТО: РИА Новости/Николай Лазаренко
ТЕГИ:УкраинаСША
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