СМИ: США поставят Киеву системы ПРО средней и большой дальности
Американские власти готовы поставить Украине системы противоракетной обороны средней и большой дальности, сообщает CNN со ссылкой на свои источники.
По сведениям телеканала, об этом Вашингтон объявит в течение недели. Также ожидается публикация информации о поставках контрбатарейных радаров и дополнительных артиллерийских снарядов.
Украинские власти уже давно просят Запад о поставках передвижных зенитных ракетных комплексов NASAMS, которые могут поражать цели на расстоянии до 160 км.
Напомним, Киев получит систему противовоздушной обороны IRIS-T из ФРГ. Закупка первой системы стоимостью 178 миллионов евро пройдет за счет правительства Германии.
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