СМИ: США поставят Киеву системы ПРО средней и большой дальности

По сведениям телеканала, об этом Вашингтон объявит в течение недели. Также ожидается публикация информации о поставках контрбатарейных радаров и дополнительных артиллерийских снарядов.

Украинские власти уже давно просят Запад о поставках передвижных зенитных ракетных комплексов NASAMS, которые могут поражать цели на расстоянии до 160 км.

Напомним, Киев получит систему противовоздушной обороны IRIS-T из ФРГ. Закупка первой системы стоимостью 178 миллионов евро пройдет за счет правительства Германии.

