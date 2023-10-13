СМИ: США попросили Израиль отложить наземную операцию в секторе Газа
Соединенные Штаты обратились к Израилю с просьбой отложить начало наземной операции в секторе Газа, сообщают СМИ.
Отмечается, что Вашингтон просил Тель-Авив отложить начало операции до создания безопасного коридора для выхода мирных жителей из сектора Газа.
По данным министерства здравоохранения Палестины, число погибших в секторе Газа в результате ударом армии Израиля достигло 1,8 тысячи. Более шести тысяч получили ранения.
Палестинское движение ХАМАС в пятницу сообщило о нанесении ракетного удара по штабу Северного военного округа Израиля в Цфате. Боевики заявили, что утром выпустили по Ашкелону более 15 ракет, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: США попросили Израиль отложить наземную операцию в секторе Газа
- Politico: пилоты ВСУ начнут обучение на F-16 на следующей неделе
- Wildberries отменит комиссию за оплату картами Visa и Mastercard
- Во Франции ввели максимальный уровень террористической угрозы
- В Сочи задержали подозреваемых в убийстве двух женщин в начале 2000-х
- Fox News: пехота и танки Израиля вошли в сектор Газа
- Павел Дуров объяснил отказ от блокировки Telegram-канала «Хамас»
- Бывший вице-президент Газпромбанка Волобуев признан иноагентом
- Белый дом обвинил КНДР в поставках оружия в Россию
- Путин напомнил об ответственности перед законом после возвращения Фридмана
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru