СМИ: США попросили Израиль отложить наземную операцию в секторе Газа

Соединенные Штаты обратились к Израилю с просьбой отложить начало наземной операции в секторе Газа, сообщают СМИ.

Fox News: пехота и танки Израиля вошли в сектор Газа

Отмечается, что Вашингтон просил Тель-Авив отложить начало операции до создания безопасного коридора для выхода мирных жителей из сектора Газа.

По данным министерства здравоохранения Палестины, число погибших в секторе Газа в результате ударом армии Израиля достигло 1,8 тысячи. Более шести тысяч получили ранения.

Палестинское движение ХАМАС в пятницу сообщило о нанесении ракетного удара по штабу Северного военного округа Израиля в Цфате. Боевики заявили, что утром выпустили по Ашкелону более 15 ракет, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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