Fox News: пехота и танки Израиля вошли в сектор Газа
Подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в пятницу вошли на территорию сектора Газа, сообщил телеканал Fox News.
По информации журналистов, израильские военные вошли на палестинскую территорию для проведения «локальных рейдов» с целью найти пропавших без вести людей. При этом в заявлении ЦАХАЛ, на которое ссылается Fox News говорится, что армия Израиля зачищает зоны по периметру сектора Газа.
В ЦАХАЛ заявили, что текущие военные действия не являются полноценной наземной операцией в Газе.
Боевики палестинского движения ХАМАС 7 октября атаковали приграничные территории Израиля. Погибли 1,3 тысячи человек, 3,3 тысячи получили ранения. Жертвами конфликта со стороны Палестины стали 1,5 тысячи мирных жителей, передает «Радиоточка НСН».
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