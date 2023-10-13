Fox News: пехота и танки Израиля вошли в сектор Газа

По информации журналистов, израильские военные вошли на палестинскую территорию для проведения «локальных рейдов» с целью найти пропавших без вести людей. При этом в заявлении ЦАХАЛ, на которое ссылается Fox News говорится, что армия Израиля зачищает зоны по периметру сектора Газа.

В ЦАХАЛ заявили, что текущие военные действия не являются полноценной наземной операцией в Газе.

Боевики палестинского движения ХАМАС 7 октября атаковали приграничные территории Израиля. Погибли 1,3 тысячи человек, 3,3 тысячи получили ранения. Жертвами конфликта со стороны Палестины стали 1,5 тысячи мирных жителей, передает «Радиоточка НСН».

