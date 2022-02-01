СМИ: США получили о России ответ на отправленные предложения по безопасности
Вашингтон получил от Москвы ответ на направленные ранее США предложения по гарантиям безопасности, сообщает Washington Post со ссылкой на представителя Госдепа.
«Мы можем подтвердить, что мы получили письменный ответ от России», — заявил собеседник издания.
Он отметил, что американские власти по-прежнему полностью привержены диалогу для решения этих вопросов и продолжат тесные консультации со своими союзниками и партнерами, в том числе и с Украиной.
Американская сторона передала ответ на требования России по гарантиям безопасности 26 января. Посол США в РФ Джон Салливан доставил в МИД РФ письменный ответ, МИД получил два документа — один, содержащий ответ США, другой — ответ НАТО.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не может назвать точную дату, когда Владимир Путин прокомментирует представленные США ответы по гарантиям безопасности.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru