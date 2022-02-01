СМИ: США получили о России ответ на отправленные предложения по безопасности

«Мы можем подтвердить, что мы получили письменный ответ от России», — заявил собеседник издания.

Он отметил, что американские власти по-прежнему полностью привержены диалогу для решения этих вопросов и продолжат тесные консультации со своими союзниками и партнерами, в том числе и с Украиной.

Американская сторона передала ответ на требования России по гарантиям безопасности 26 января. Посол США в РФ Джон Салливан доставил в МИД РФ письменный ответ, МИД получил два документа — один, содержащий ответ США, другой — ответ НАТО.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не может назвать точную дату, когда Владимир Путин прокомментирует представленные США ответы по гарантиям безопасности.

