СМИ: США получили о России ответ на отправленные предложения по безопасности

Вашингтон получил от Москвы ответ на направленные ранее США предложения по гарантиям безопасности, сообщает Washington Post со ссылкой на представителя Госдепа.

Путин обсудил с Макроном предложения России по гарантиям безопасности

«Мы можем подтвердить, что мы получили письменный ответ от России», — заявил собеседник издания.

Он отметил, что американские власти по-прежнему полностью привержены диалогу для решения этих вопросов и продолжат тесные консультации со своими союзниками и партнерами, в том числе и с Украиной.

Американская сторона передала ответ на требования России по гарантиям безопасности 26 января. Посол США в РФ Джон Салливан доставил в МИД РФ письменный ответ, МИД получил два документа — один, содержащий ответ США, другой — ответ НАТО.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не может назвать точную дату, когда Владимир Путин прокомментирует представленные США ответы по гарантиям безопасности.

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