СМИ: США подтвердили потерю первого F-16 на Украине
Украина потеряла первый из переданных ей истребителей F-16. Об этом со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщает The Wall Street Journal.
Собеседник издания утверждает, что инцидент произошёл 26 августа, причиной крушения F-16 стала ошибка пилота.
Ранее в паблик «Военная хроника» со ссылкой на депутата Луцкого горсовета Игоря Полищука сообщил о гибели подполковника Алексея Меся, лётчика 204-й бригады тактической авиации, который проходил обучение на самолётах F-16, напоминает RT.
Отмечается, что это может свидетельствовать о первом уничтожении такого истребителя на Украине.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru