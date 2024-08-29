СМИ: США подтвердили потерю первого F-16 на Украине

Украина потеряла первый из переданных ей истребителей F-16. Об этом со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщает The Wall Street Journal.

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Собеседник издания утверждает, что инцидент произошёл 26 августа, причиной крушения F-16 стала ошибка пилота.

Ранее в паблик «Военная хроника» со ссылкой на депутата Луцкого горсовета Игоря Полищука сообщил о гибели подполковника Алексея Меся, лётчика 204-й бригады тактической авиации, который проходил обучение на самолётах F-16, напоминает RT.

Отмечается, что это может свидетельствовать о первом уничтожении такого истребителя на Украине.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Ковалев
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