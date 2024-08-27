Зеленский рассказал о применении F-16 при атаках ВС РФ

В ходе пресс-конференции он отметил, что 26 августа боевые самолёты якобы сбивали ракеты и дроны.

Зеленский также поблагодарил партнёров за предоставленные F-16, указав, что имеющихся у Киева истребителей всё ещё недостаточно.

«У нас их немного, и нужно ещё тренировать пилотов», - заключил украинский лидер.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что 26 августа российские военные нанесли массированный удар по электроподстанциям в Киевской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Николаевской и Одесской областях, сообщает RT.

