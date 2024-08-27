Зеленский рассказал о применении F-16 при атаках ВС РФ
Вооружённые силы Украины применили истребители F-16 во время ударов ВС России. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.
В ходе пресс-конференции он отметил, что 26 августа боевые самолёты якобы сбивали ракеты и дроны.
Зеленский также поблагодарил партнёров за предоставленные F-16, указав, что имеющихся у Киева истребителей всё ещё недостаточно.
«У нас их немного, и нужно ещё тренировать пилотов», - заключил украинский лидер.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что 26 августа российские военные нанесли массированный удар по электроподстанциям в Киевской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Николаевской и Одесской областях, сообщает RT.
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