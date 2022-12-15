СМИ: США планируют поставить Украине оборудование для создания «умных бомб»

Администрация президента США Джо Байдена планирует поставить Киеву оборудование, с помощью которого неуправляемые авиационные боеприпасы преобразуются в «умные бомбы», сообщает Washington Post со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.

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По данным издания, они могут поражать российские военные позиции с высокой степенью точности. Речь идет об устройствах глобального позиционирования, которые могут быть прикреплены к разным видам оружия.

Цель участия Соединенных Штатов в конфликте вокруг Украины — закрепить за собой позицию «ведущей сверхдержавы мира. Желание Вашингтона занимать лидирующую позицию в мире особенно актуальна в повестке украинского конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
ТЕГИ:СпецоперацияБомбаСШАУкраина
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