СМИ: США планируют поставить Украине оборудование для создания «умных бомб»

По данным издания, они могут поражать российские военные позиции с высокой степенью точности. Речь идет об устройствах глобального позиционирования, которые могут быть прикреплены к разным видам оружия.

Цель участия Соединенных Штатов в конфликте вокруг Украины — закрепить за собой позицию «ведущей сверхдержавы мира. Желание Вашингтона занимать лидирующую позицию в мире особенно актуальна в повестке украинского конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

