СМИ: США планируют поставить Украине оборудование для создания «умных бомб»
Администрация президента США Джо Байдена планирует поставить Киеву оборудование, с помощью которого неуправляемые авиационные боеприпасы преобразуются в «умные бомбы», сообщает Washington Post со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.
По данным издания, они могут поражать российские военные позиции с высокой степенью точности. Речь идет об устройствах глобального позиционирования, которые могут быть прикреплены к разным видам оружия.
Цель участия Соединенных Штатов в конфликте вокруг Украины — закрепить за собой позицию «ведущей сверхдержавы мира. Желание Вашингтона занимать лидирующую позицию в мире особенно актуальна в повестке украинского конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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