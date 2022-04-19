Песков отказался отвечать на вопрос о членах экипажа крейсера «Москва»

Отвечая на вопрос журналистов о членах экипажа погибшего корабля он пояснил, что за разъяснениями следует обращаться в Министерство обороны.

«Всё взаимодействие только по линии Минобороны. Всю информацию в этом плане выдает Минобороны и здесь мы не уполномочены чего-то сообщать», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что в Кремле видели фото и видео, предположительно, пожара на крейсере «Москва», однако не могут подтвердить их подлинность.