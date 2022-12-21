СМИ: США передадут Украине ЗРК Patriot
Власти Соединенных Штатов передадут Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot в рамках пакета военной помощи на 1,8 миллиарда долларов, сообщает Associated Press.
Ракеты Patriot будут включены в качестве помощи Киеву впервые. Как ожидается, официально американские власти объявят об этом 21 декабря.
Поставки американских систем противовоздушной обороны Patriot на Украину позволят российским специалистам изучить их «вблизи» в боевых условиях, заявил обозреватель хорватской газеты Advance Антун Роша. Он отметил, что в таком случае ЗРК станут приоритетом для российской стороны в плане уничтожения. В таком случае Москва попытается узнать о них подробности, что не устроит США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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