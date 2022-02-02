Спикер Сената Румынии заявил, что РФ не может требовать убрать из страны объект ПРО США

Спикер Сената Румынии Флорин Кыцу считает, что Россия не вправе требовать убрать из страны комплекс ПРО США.

По его словам, не дело России, как страна строит свою оборону. Об это Кыцу заявил в Сенате, его слова приводит агентство Agerpres.

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«Никого не касается, как Румыния строит оборону, в каких ассоциациях и договорах или где она хочет быть членом», - сказал спикер Сената.

Президент РФ Владимир Путин накануне в ходе пресс-конференции по итогам переговоров в Кремле с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, отметил, что в Румынии и Польше стоят пусковые установки Mk 41, на которые можно устанавливать ударные системы Tomahawk. По словам российского лидера, это создает «серьезнейший вызов» безопасности России, так как покрывает территорию России на тысячи километров.

С рядом высказанных США предложений Россия согласна, однако по остальным пунктам диалог должен продолжаться до тех пор, пока все требования России по безопасности не будут учтены, рассказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БезопасностьРумынияВладимир Путин
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